قطر تؤكد حرصها على وحدة الصف الخليجي وتشكر الكويت وأمريكا على جهودهما

أكدت قطر حرصها على وحدة الصف الخليجي وإعادة لحمة شعوب المنطقة، وتطلعها إلى تحقيق طموحات الشعوب نحو مزيد من التضامن والنمو والاستقرار.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الافتراضي الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين" بحسب صحيفة "الشرق".

وقالت إن "دولة قطر تسعى على سبيل الأولوية نحو وحدة الصف الخليجي وإعادة لحمة شعوب المنطقة، وتطلعها إلى تحقيق طموحات الشعوب نحو مزيد من التضامن والنمو والاستقرار"، معربة عن ترحيب دولة قطر ببيان العلا الذي أعلن على هامش اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الشهر الماضي، الذي شارك فيه الأمير تميم بن حمد.

وتابعت "إن هذا اللقاء قد أتى في هذه اللحظة الحاسمة امتدادا لمسيرة العمل المشترك في إطاره الخليجي والعربي والإسلامي، وتغليبا للمصلحة العليا بما يعزز أواصر الود والتآخي بين الشعوب، ويرسخ مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل".

وقالت إن "بيان العلا يعتبر مكملا للجهود الصادقة التي قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، ثم حمل لواءها من بعده صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة"، معربة عن تقدير دولة قطر لجهود الولايات المتحدة لتقريب وجهات النظر.

وأكدت السفيرة حرص قطر على خفض التوترات، والتزامها بنهج حل الأزمات عن طريق الحوار وفق مبادئ التسوية السلمية للمنازعات، واستمرارها في العمل بإخلاص نحو تهيئة الظروف المواتية لذلك وبما فيه مصلحة شعبها وشعوب المنطقة جمعاء.