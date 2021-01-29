التحالف الدولي يكشف تفاصيل مقتل نائب زعيم تنظيم "داعش" في العراق

كشف المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" التابعة للتحالف الدولي، الكولونيل، واين ماروتو، يوم الجمعة، تفاصيل مقتل قائد "داعش" في العراق، أبو ياسر العيساوي.

وقال مارتو، في تغريدة عبر موقع "ويتر": إن "زعيم داعش في العراق أبو ياسر، قتل خلال غارة جوية قرب كركوك في 27 يناير".

وأشار إلى أن "العملية المشتركة للقوات العراقية والتحالف الدولي، أدت إلى مقتل 10 إرهابيين من داعش"، مضيفا أن "مقتل أبو ياسر يمثل ضربة كبيرة أخرى لجهود عودة داعش إلى العراق، التحالف سيستمر في عمله لإخراج القادة الرئيسيين من ساحة المعركة وتقويض المنظمة".

Abu Yasir, the most senior Daesh leader in Iraq, was killed during an air strike near Kirkuk, Jan. 27, 2021. The @iraqicts & @CJTFOIR partnered operation resulted in the deaths of 10 Daesh terrorists. Yasir’s death is another significant blow to Daesh resurgence efforts in Iraq. pic.twitter.com/cdfToIgBCK — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) January 29, 2021

هذا وأعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عن القضاء على أبو ياسر العيساوي نائب زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية استخبارية نوعية.

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "شعب العراق إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل".

وأضاف الكاظمي: "الرد جاء من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه (نائب الخليفة ووالي العراق) في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية".

شعب العراق.. إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه "نائب الخليفة ووالي العراق" في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية.

الحمد لله على هذا النصر .. عاش العراق. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) January 28, 2021

وقبل أسبوع، أطلق الجيش العراقي عملية "ثأر الشهداء"، سجلت نجاحا في تفجير انتحاريين والإطاحة بقيادات تنظيم "داعش" في كركوك.

ويأتي ذلك في وقت، أكدت فيه قيادة العمليات المشتركة، تأمين أكثر من 450 كيلومترا من الحدود العراقية السورية التي تشكل أماكن تسلل عناصر "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا) ما بين البلدين.

يذكر أنه، في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، شهدت العاصمة بغداد، تفجيرا انتحاريا مزدوجا استهدف سوقا شعبية في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط العاصمة، خلفت 28 قتيلا و73 جريحا.