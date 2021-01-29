عضو المجلس السيادي السوداني يوضح حقيقة نية السودان الاعتداء على إثيوبيا

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق في السودان، الركن مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر، اليوم الجمعة، على هامش مشاركته في قمة البحيرات العظمى المنعقدة بالعاصمة الأنغولية لواندا، الرئيس الأنغولي جواو مانويل لورنسو، حيث أوضح له فكرة وجود نية للسودان بشأن الاعتداء على إثيوبيا.

لواندا - سبوتنيك. وبين الفريق الركن إبراهيم جابر في تصريح صحفي، أن "السودان ليس لديه نوايا للاعتداء على الجارة إثيوبيا، وإنما يرغب فقط في وضع العلامات على حدوده الشرقية، التي تم ترسيمها منذ العام 1902".

وأضاف عضو مجلس السيادة أن "اللقاء تطرق أيضا لقضية سد النهضة وفائدته لدول المنبع والمنصب. وقال إنه اتفق مع الرئيس الأنغولي على ضرورة حل القضايا الأفريقية بوساطة الأفارقة وذلك لإغلاق الباب أمام أي تدخلات أجنبية في قضايا القارة".

من جانبه قدم الرئيس الأنغولي شكره للسودان على المشاركة في قمة البحيرات واهتمامه بالقضايا الأفريقية، مبديا رغبته في المساهمة في معالجة كافة القضايا التي تهم المنطقة.