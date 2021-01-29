لبنان... قوى الأمن الداخلي تحذر المواطنين من سماع دوي انفجارات

أفادت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي اللبنانية بأنه من المنتظر أن يتم تفجير 3 قنابل يدوية حربية، أُلقيت على عناصر قوى الأمن في باحة سرايا طرابلس، خلال اليومين الماضيين.

نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية بيانا قالت فيه الشعبة، إنه "قُرابة الساعة 14:30 من تاريخ اليوم 29-1-2021، سيقوم أحد خبراء فرع الحماية والتّدخل في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتفجير 3 قنابل يدوية حربية، أُلقيت على عناصر قوى الأمن في باحة سرايا طرابلس، خلال اليومين الماضيّين، ولم تنفجر. ومن المتوقع أن يُسمع في المكان ومحيطه أصوات انفجارات متعدّدة".

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور حفاظاً على سلامتهم.

وكان مقطع فيديو قد نشره الأمن ‏اللبناني، أمس الخميس، قد أظهر قنابل مولوتوف ومفرقعات نارية تتساقط بكثافة على باحة سراي طرابلس حيث يتمركز عناصر قوى الأمن.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: "نحذر من مغبة التمادي بهذه الاعتداءات ونطلب من الجميع مغادرة المكان حفاظاً على سلامتهم".

وأضافت في تغريدة أخرى: "سقط أيضاً منذ بعض الوقت ثلاث قنابل يدوية حربية إضافية داخل سراي طرابلس من دون وقوع إصابات بين العناصر".