إعلام: خطوة جديدة لسارة نتنياهو تكلف إسرائيل 200 ألف شيكل

قامت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بخطوة جديدة تكلف البلاد حوالي 200 ألف شيكل.

© REUTERS / BERNADETT SZABO برفقة زوجها… هل تدخل الموساد في زيارة سارة نتنياهو لسلطنة عمان؟ الـ"13"، اليوم الجمعة، بأن سارة نتنياهو اتخذت قرارا بمفردها يقضي بنقل مقر إقامتها إلى منزل العائلة في مدينة القدس المحتلة، وهو ما يعني تكلفة لأمن هذه الإقامة تزيد على 200 ألف شيكل (الدولار = 3.2798 شيكل).

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الحكومة الإسرائيلية تتكلف ميزانية تأمين مقر إقامة نتنياهو في شارع بلفور بالقدس المحتلة، وكذلك منزلهما الآخر في مدينة قيسارية، فيما طلبت سارة نتنياهو التوجه نحو منزل العائلة الأساسي والخاص في مدينة القدس أيضا، وهو ما يعني إضافة أعباء مالية أخرى على كاهل الحكومة.

ومن جهته، نفى مكتب رئاسة الوزراء أن تصل تكلفة ميزانية تأمين المنزل في القدس المحتلة 200 ألف شيكل، وإنما قدرها بعشرات الآلاف فحسب، وأدعى المكتب أن تلك التكلفة لا تساوي تأمين وزراء إسرائيليين آخرين في الحكومة.

وأوضحت القناة العبرية أن هذا المنزل الثالث والمفترض تأمينه في القدس المحتلة يزوره نتنياهو بين الفينة والأخرى.