رئيس مجلس النواب اللبناني يتحدث عن "صراع أجندات خارجية" في احداث مدينة طرابلس

حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من خطورة ما يحصل في مدينة طرابلس، ملمحاً في هذا الخصوص إلى "صراع أجندات خارجية" تسعى لإشعال النيران في لبنان.

بيروت - سبوتنيك. وقال بري، في بيان: "المطلوب اليوم قبل الغد ممن بيدهم الحل والربط خاصة المعنيون في حكومة تصريف الأعمال من موقع مسؤولياتهم عن إدارة شؤون البلاد والعباد، وأيضا المعنيون بتشكيل حكومة إنقاذ ومهمة، ومن معرقلي تشكيلها في أي موقع كانوا ، المبادرة والتحرك سريعا لإطفاء الحرائق السياسية والأمنية والمعيشية والإنمائية والصحية وتصفية الحسابات وصراع الأجندات الخارجية التي بدأت ألسنة نيرانها تندلع على نحو مشبوه ومريب من صورة المشهد".

واعتبر بري أن "المطلوب فورا أن يقلع الجميع عن استخدام وجع الناس، وجوعهم وألمهم وقلقهم وخوفهم على المصير في أي استثمار سياسي رخيص، لتحصيل مواقع وزارية أو إدارية على حساب مصير الوطن الذي للأسف تحاول بعض العقول الشيطانية وأصحاب المصالح المشبوهة في الداخل والخارج أن ترسم يائسة معالم مستقبله من بوابة الشمال الذي كان أبناؤه وسيبقون طليعة المدافعين عن وحدته وعن عروبته وسلمه الأهلي وعن صيغة التعايش الفريد فيه".

وكانت طرابلس، عاصمة الشمال اللبناني، قد شهدت ليل أمس أعمال عنف خطيرة، وذلك ضمن أحدث موجة احتجاجات شعبية على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث عمد عدد من المتظاهرين إلى إحراق مبنى بلدية المدينة، وحاولوا اقتحام عدد من المؤسسات الرسمية، بما في ذلك السراي الحكومي، وتلك الخاصة ببعض الشخصيات الطرابلسية النافذة.