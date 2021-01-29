العراق... شرطة حرس الحدود تقتل 3 "إرهابيين"

تمكنت قوات حرس الحدود العراقية، اليوم الجمعة، من قتل ثلاثة إرهابيين، بحسب بيان نشرته خليه الإعلام الأمني.

وأفاد البيان، الذي نقلته "السومرية نيوز"، بمقتل ثلاثة إرهابيين وتدمير عجلة تابعة لهم، جنوب غربي قضاء الرطبة في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية: "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبجهود ميدانية مكثفة، قوة من الفوج الثاني في اللواء الخامس قوات شرطة حرس الحدود تتصدى لمجموعة إرهابية مكونة من ثلاثة عناصر أحدهم يرتدي حزاما ناسفا".

وتابع البيان: "تمكنت قواتنا من قتلهم جميعا وتفجير الإرهابي الانتحاري وتدمير عجلة الإرهابيين شمال مخفر مجنة جنوب غربي قضاء الرطبة"، وأشار البيان إلى أن "العملية أسفرت عن إصابة أحد منتسبي الشرطة".

في سياق متصل، كشف المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" التابعة للتحالف الدولي، الكولونيل، واين ماروتو، اليوم الجمعة، تفاصيل مقتل قائد "داعش" في العراق، أبو ياسر العيساوي.

وقال مارتو، في تغريدة عبر موقع "ويتر": "زعيم داعش في العراق أبو ياسر، قتل خلال غارة جوية قرب كركوك في 27 يناير".

وأشار إلى أن "العملية المشتركة للقوات العراقية والتحالف الدولي أدت إلى مقتل 10 إرهابيين من داعش"، مضيفا أن "مقتل أبو ياسر يمثل ضربة كبيرة أخرى لجهود عودة داعش إلى العراق، التحالف سيستمر في عمله لإخراج القادة الرئيسيين من ساحة المعركة وتقويض المنظمة".