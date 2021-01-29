قرقاش يعلن عن إنجاز تاريخي حققته الإمارات

وغرد قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن اجتياز عدد متلقى اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد 3 ملايين شخص.
وتوجه أنور قرقاش في تغريدته "بكل الشكر للمنظومة الطبية واللوجستية على هذه الحملة الاستثنائية"، بحسب قوله.
عدد متلقي لقاح الكورونا في الامارات يتجاوز ٣ مليون شخص، كل الشكر للمنظومة الطبية واللوجستية على هذه الحملة الاستثنائية.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 29, 2021
وكان الدكتور أنور قرقاش أعلن، يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير/ تشرين الثاني الجاري، عن تخطي الإمارات المليوني جرعة من إجمالي لقاح "كوفيد-19" لسكانها، وعلق على ذلك الإنجاز بكلمات للشاعر السوري الراحل نزار قباني.المركز الثاني عالميا في سباق التطعيم باللقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد.
وبدأت الإمارات، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، حملة تطعيم المواطنين والمقيمين بلقاح "سينوفارم" الصيني، مؤكدة أن فعاليته 86%، لتصبح بذلك الدولة العربية الأولى التي تطرح اللقاح الصيني لسكانها.
وفي 23 من ذات الشهر، أعلنت الإمارات بدء حملة تطعيم بلقاح "فايزر-بيونتيك" مجانا، لتنضم بذلك إلى السعودية التي كانت أول دولة عربية تبدأ في استخدام هذا اللقاح للوقاية من فيروس كورونا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)