معيتيق: بحثنا مع وزير الصناعة والتجارة الروسي إحياء مشاريع البنية التحتية في ليبيا

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أحمد معيتيق، أنه بحث مع وزير الصناعة والتجارة الروسي العديد من الاتفاقات التجارية السابقة ومشاريع البنية التحتية وسبل إحيائها.

موسكو- سبوتنيك. وقال معيتيق في مقابلة لوكالة "سبوتنيك": "كنّا في لقاء يوم أمس مع السيد وزير الصناعة والتجارة الروسي وكان هناك حديث مطول عن كيفية إحياء الاتفاقيات التجارية السابقة منها الشروع في مشاريع بالبنية التحتية".

وتابع معيتيق: "كذلك اتفاقية في موضوع الصحة لبحث آلية معينة لتواجد مشفى بكفاءات طبية روسية في ليبيا، كذلك الرجوع إلى مشروع السكة الحديدية، التي تم توقيعها بحوالي 2 مليار و200 مليون في 2008 مع الدولة الليبية".

وواصل نائب رئيس المجلس الرئاسي: " كذلك مشروع آخر (في ربط الضغط العالي بحوالي 420 كيلومترا )، تكلمنا عن بعض المشاريع المتوقفة في خطوط الغاز لتوريدها إلى شركة الكهرباء".

كما أكد معيتيق أن تكرار زيارة مختلف الأطراف الليبية إلى روسيا، يمثل رسالة طمأنة لجميع الأطراف ودليل على متانة العلاقات الروسية مع كافة الفرقاء الليبيين، قائلا: "بالتأكيد في الفترة الماضية كان هناك زيارات عدة من أطراف ليبية كثيرة إلى روسيا وهذا يدل على أن الدولة الروسية تربطها علاقات بكل الأطراف الليبية وهذه العلاقة تبعث رسالة طمأنة لكثير من الأطراف الدولية أن روسيا قادرة على أن تلعب دور بحل بعض المشاكل العالقة التي من الممكن أن تسهل للبعثة الأممية والأطراف الأخرى في رفع الملفات أو إنهاء الصراع الموجود في ليبيا وإقناع بعض الأطراف الليبية المهمة كذلك أن الليبيين قادرين على أن يصلوا إلى حل في وقت قصير جدا".