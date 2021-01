معيتيق: بحثنا مع وزير الصناعة والتجارة الروسي إحياء مشاريع البنية التحتية في ليبيا

موسكو- سبوتنيك. وقال معيتيق في مقابلة لوكالة "سبوتنيك": "كنّا في لقاء يوم أمس مع السيد وزير الصناعة والتجارة الروسي وكان هناك حديث مطول عن كيفية إحياء الاتفاقيات التجارية السابقة منها الشروع في مشاريع بالبنية التحتية".

وتابع معيتيق: "كذلك اتفاقية في موضوع الصحة لبحث آلية معينة لتواجد مشفى بكفاءات طبية روسية في ليبيا، كذلك الرجوع إلى مشروع السكة الحديدية، التي تم توقيعها بحوالي 2 مليار و200 مليون في 2008 مع الدولة الليبية".