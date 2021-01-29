"سرقتونا فجرتونا وجوعتونا"... ممثلة لبنانية تغرد مهاجمة الطبقة السياسية في لبنان

هاجمت الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات الطبقة السياسية في لبنان، محملة إياها المشاكل والصعوبات، التي يعيشها الشعب.

وقالت الممثلة اللبنانية في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم الجمعة، "سرقتونا فجرتونا وجوعتونا. ما المطلوب؟".

سرقتونا، فجرتونا، وجوعتونا، ما المطلوب؟ — Nada Abou Farhat (@nadaaboufarhat) January 28, 2021

هذا وشاركت ندى أبو فرحات في عدة مسلسلات تلفزيونية وأفلام ومسرحيات منها مسلسل البوسطة و نضال و لعبة الموت و روبي.

وكانت طرابلس، عاصمة الشمال اللبناني، قد شهدت ليل أمس أعمال عنف خطيرة، وذلك ضمن أحدث موجة احتجاجات شعبية على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث عمد عدد من المتظاهرين إلى إحراق مبنى بلدية المدينة، وحاولوا اقتحام عدد من المؤسسات الرسمية، بما في ذلك السراي الحكومي، وتلك الخاصة ببعض الشخصيات الطرابلسية النافذة.