الرئاسة اللبنانية ترد على اتهامات الحريري لعون بافتعال صراع طائفي

جاء ذلك ردا على البيان الصادر، اليوم الجمعة، عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك إن بيان الحريري احتوى على ردود مغلوطة ومعلومات في غير موقعها الحقيقي.

وأضاف البيان الرئاسي: "حرصا على عدم الدخول في سجال لا طائل منه، نكتفي بالإشارة إلى أنّ الرئيس المكلف من خلال ما جاء في ردّه، مصمّم على التفرّد بتشكيل الحكومة رافضا الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".

ووصف البيان ملاحظات عون بأنها: "تجسّد الشراكة في تأليف الحكومة، استنادا الى المادة 53 من الدستور."

وأضاف قائلا: "هذه النقطة الأساس في كل ما يدور من ملابسات حول تشكيل الحكومة خصوصا أنّ التفرد هو نقيض المشاركة".

وختمت الرئاسة البيان بقولها: "في أيّ حال، وبالمختصر المفيد، لن تكون هناك حكومة تناقض الشراكة والميثاقية والعيش المشترك الحقيقي، المبني على التوازن الوطني وحماية مرتكزاته".

وكان سعد الحريري قد شن هجوما حادا في وقت سابق من اليوم الجمعة على الرئيس ميشال عون.

وقال الحريري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، "يبدو أن البلاد في وادٍ من المعاناة والأزمات والعهد القوي في وادٍ سحيق آخر من اللامبالاة والإنكار والتجني على الآخرين".

وأشار الحريري إلى أن "الواضح من السياق الكامل للكلام المنسوب، أن دوائر قصر بعبدا (القصر الرئاسي) تريد توجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية، وهي تنزع بذلك عن رئيس الجمهورية صفة تمثيل اللبنانيين بمختلف أطيافهم لتحصر هذا التمثيل بمسؤوليته عن حصص المسيحيين في الدولة والسلطة والحكومة".