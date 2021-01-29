في هذه المجالات... المغرب وإسرائيل يتفقان على تعزيز التعاون

أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، مباحثات مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.

وذكرت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء أن المباحثات "تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وقالت الوكالة إن المسؤولين اتفقا خلال هذه المباحثات "على تشكيل مجموعات عمل ستشرف على إبرام اتفاقات تعاون في العديد من المجالات ولا سيما الاستثمارات والفلاحة والمياه والبيئة والسياحة والعلوم والابتكار والطاقة".

وأوضحت أن مجموعات العمل سوف تجتمع عبر تقنية الاتصال المرئي بسبب القيود التي تفرضها جائحة كورونا.

وأضافت أن وفدا مغربيا رفيع المستوى سيزور إسرائيل في أقرب وقت، ربما في فبراير/ شباط المقبل، لوضع اللمسات الأخيرة على شروط هذه الاتفاقات.

وقالت الوكالة إن من المتوقع أيضا أن يزور وفد إسرائيلي برئاسة بن شبات المغرب خلال شهر فبراير.

وكان المغرب وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في خطوة توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان المغرب قد أغلق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط عام 2000، إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.