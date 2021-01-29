"وزيرة الدفاع اللبنانية تفشل في استعادة حسابها على "تويتر

أعلنت نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زينة عكر، اليوم الجمعة، عن فتح حساب جديد لها على موقع "تويتر"، بعد فشلها في استعادة حسابها السابق.

وقالت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي الجديد "تويتر": "نحيطكم علما أن حساب نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر على موقع تويتر، قد جرى تبديله وذلك بعد تعذر استعادة الحساب الأساسي الذي أوقفته إدارة تويتر منذ فترة لأسباب نجهلها، لذا نرجو متابعة الحساب الجديد ZeinaAkar2@".

نحيطكم علماً أن حساب نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال #زينة_عكر على موقع تويتر، قد جرى تبديله وذلك بعد تعذر إستعادة الحساب الأساسي الذي أوقفته إدارة تويتر منذ فترة لأسباب نجهلها.

لذا نرجو متابعة الحساب الجديد: @ZeinaAkar2 #لبنان #وزارة_الدفاع pic.twitter.com/dmvPjqoD9Z — Zeina Akar (@ZeinaAkar2) January 29, 2021

​وفي 23 يناير/ كانون الثاني 2020، تم تسليم منصب وزير الدفاع ونائب رئيس الحكومة، إلى زينة عكر عدره، وتعتبر عكر أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في لبنان وفي الدول العربية، وهي من الطائفة المسيحية الأرثوذوكسية، ورشحت من قبل تكتل "لبنان القوى" النيابي برئاسة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وزيرة الدفاع اللبنانية، حاصلة على شهادة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية في التسويق والإدارة من الجامعة اللبنانية الأمريكية، وهي مؤسسة ومديرة برنامج "جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية" التابعة للجامعة اللبنانية.

وهي متزوجة من جواد عدره، رجل الأعمال المعروف ومدير عام شركة "الدولية للمعلومات"، التي تعد إحدى أبرز الشركات المتخصصة في استطلاعات الرأي بلبنان.