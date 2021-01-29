"سبائك الذهب الغالي"... ماذا قال وليد جنبلاط عن احتجاجات طرابلس

طالب رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" في لبنان، وليد جنبلاط، اليوم الجمعة، بالتوقف عن العبث بمدينة طرابلس اللبنانية، وذلك وسط الاحتجاجات المندلعة هناك.

وغرد جنبلاط عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "طرابلس صبرا على البلوى فكم صُهِرت سبائك الذهب الغالي فما احترقا".

وتابع مشيدا بالمناضل اللبناني، توفيق سلطان: "كبير أنت يا توفيق سلطان يا ابن الفيحاء الوطنية العربية. كبير أنت يا ابا راشد وغيرك أقزام سلطة ومال وجاه. كفى لأهل السلطة العمياء الحاقدة تاريخيا كفى العبث بطرابلس كما عبثت في بيروت وغير بيروت".

طرابلس صبرا على البلوى فكم صُهِرت سبائك الذهب الغالي فما احترقا .كبير انت يا توفيق سلطان يا ابن الفيحاء الوطنية العربية .كبير انت يا ابا راشد وغيرك اقزام سلطة ومال وجاه .كفى لاهل السلطة العمياء الحاقدة تاريخيا كفى العبث بطرابلس كما عبثت في بيروت وغير بيروت pic.twitter.com/acZuBUXwP6 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 29, 2021

ولليوم الرابع على التوالي شهدت مدينة طرابلس اللبنانية، أمس الخميس، جولة عنف جديدة بين القوى الأمنية ومحتجين غاضبين على قرار إقفال البلد للحد من تفشي فيروس كورونا الذي فاقم وضعهم الاقتصادي الصعب.

وأشعل المحتجون النيران في مبنى بلدية طرابلس، فيما قامت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الذين كانوا يقذفون الحجارة والقنابل الصوتية وقنابل المولوتوف عليهم.

فيما اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أن "ما حصل في طرابلس جريمة موصوفة ومنظمة يتحمل مسؤوليتها كل من تواطأ على ضرب استقرار المدينة وإحراق مؤسساتها وبلديتها واحتلال شوارعها بالفوضى"، مشيراً إلى أن الذين أقدموا على إحراق طرابلس مجرمون لا ينتمون للمدينة وأهلها، وقد طعنوها في أمنها وكرامتها باسم لقمة العيش.

وعاد الغليان إلى الشارع اللبناني على خلفية تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي، واعتراضا على قرار الإقفال العام الذي اتخذته السلطات الرسمية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتشهد مختلف المناطق اللبنانية منذ عدة أيام وقفات احتجاجية ومسيرات وقطع طرق على الرغم من قرار الإقفال، فيما اندلعت مساء أمس مواجهات عنيفة في طرابلس لليوم الثاني على التوالي، بين مئات المتظاهرين والقوى الأمنية، أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.