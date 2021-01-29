4 طائرات من سلطنة عمان إلى السودان... والخرطوم تعلق

استقبل مطار الخرطوم، اليوم الجمعة، طائرة تحمل مساعدات طبية من حكومة سلطنة عمان، وكان في استقبالها مدير إدارة الطوارئ في السودان، د. تهاني أمين، ومدير إدارة العلاقات الثنائية والمتعددة د. إيمان مختار، وسفير دولة سلطنة عمان في السودان علي بن سليمان الدرمكي.

أكّد السفير العماني في السودان، علي بن سليمان الدرمكي "وقوف بلاده مع السودان في كل المحن التي يمر بها، مشيرا إلى أن هذه الدفعة هى الخامسة التي تقدمها حكومة سلطنة عمان للشعب السوداني، وأكّد تواصل الدعم في ظل جائحة "كورونا"، وفقا لما نقلته وكالة "سونا" للأنباء.

كما أوضح الدرمكي أن "الدفعة الأولى كانت عبارة عن 4 طائرات تحمل 60 طنا، والدفعة الثانية 100 طن والثالثة كانت عبارة عن حاويات مقدمة من الشعب العماني والإخوة السودانيين المقيمين بالسلطنة العمانية".

أما عن الدفعة الرابعة فكانت عبارة عن 14 ألف سلة غذائية، تم توزيعها على المواطنين السودانيين من قبل سفارة سلطنة عمان بالخرطوم".

وتابع: "واليوم نبدأ الدفعة الخامسة بوصول 5 طن من جملة 22 طنا عبارة عن أدوية ومستلزمات طبية".

ومن جهتها، عبرت مدير إدارة الطوارئ د. تهاني أمين عن تقدير السودان حكومة وشعبا للدعم الطبي الذي قدمته الحكومة العمانية والشعب العماني، مشيرة الى أن ذلك يؤكد متانة وأزلية العلاقات بين البلدين في جميع المجالات".

وأكدت تهاني أمين أن "الدعم متواصل من قبل الإخوة العمانيين من طوارئ الخريف مرورا بجائحة "كورونا" في الموجتين الأولى والثانية".

يشار إلى أن عدد إصابات "كورونا" في السودان، قد بلغت 29 ألفا و138 حالة، تماثل 21374 حالة للشفاء، فيما تم تسجيل 1836 حالة وفاة إلى الآن.