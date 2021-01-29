ملك الأردن يقترب من الستين... ما أهم محطات حياته

يستعد ملك الأردن، عبد الله الثاني، لأن يكمل عامه الستين، ورصدت تقارير إخبارية أردنية أبرز محطاته.

ويحتفل الأردن، غدا السبت 30 يناير/كانون الثاني، بعيد ميلاده الـ59، ونشرت صحيفة "الرأي" الأردنية تقريرا رصدت فيه أبرز محطات العاهل الأردني.

وجاءت أبرز تلك المحطات على النحو الآتي:

- تسلم الحكم في 7 فبراير/شباط 1999.

- تلقى تعليمه الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية في العاصمة عمان.

- انتقل بعدها إلى مدرسة "سانت لويس إدموند" في مدينة ساري الإنجليزية، ثم مدرسة "إيغلبروك" وأكاديمية "ديرفيلد" الأمريكية.

- عام 1980، التحق بأكاديمية "ساندهيرست" العسكرية الملكية، وتخرج برتبة ملازم ثان عام 1981.

- التحق بعدها عام 1982 في جامعة أكسفورد للدراسات الخاصة في شؤون الشرق الأوسط.

- عام 1985، التحق بدورة ضباط الدروع المتقدمة في فورت نوكس بولاية كنتاكي الأمريكية.

- حصل على درجة الماجيستير في السياسة الدولية في جامعة جوروج تاون الأمريكية عام 1989.

- حصل على درجة الدكتوراة في العلوم السياسية من الجامعة الأردنية عام 2001.

- حصل على دكتوراه من معهد العلاقات الدولية في موسكو، عام 2005.

- حصل على الدكتوراه في الآداب الإنسانية مُنحت للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن وتعزيز الحوار بين الأديان، من جامعة جورج تاون، عام 2005.

- حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية، من جامعة شولالونغكورن في تايلاند، عام 2005.

- حصل على الدكتوراه في القانون المدني، من جامعة أوكسفورد، 2008.

- حصل على الدكتوراه في العلوم الإنسانية لجهود الدفاع عن المقدسات المقدسية، من جامعة القدس، عام 2011.

- عين قائدا لسرية في كتيبة الدبابات الملكية الأردنية عام 1992.

- عين برتبة عقيد في قيادة اللواء المدرع عام 1993.

- عين قائدا للقوات الملكية الأردنية عام 1994، برتبة عميد.

- تم ترقية الملك عبد الله الثاني برتبة لواء عام 1998.

- عين وليا للعهد عام 1999.

- تزوج بالملكة رانيا في 10 يناير/كانون الثاني 1993.

- اختير الشخصية المسلمة الأكثر تأثيرا العالم عام 2016.

- عدل الدستور الأردني عام 2013، وأدخل التمثيل النسبي في الانتخابات النيابية.

- في 2012، كان العاهل الأردني، أول زعيم دولة يزور الضفة الغربية، بعد أن رفع تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، السلطة الفلسطينية، إلى دولة مراقب غير عضو.

- ألف ملك الأردن عدد من الكتب، أبرزها: "فرصتنا الأخيرة: السعي نحو السلام في وقت الخطر"، و"الأوراق النقاشية السبعة".