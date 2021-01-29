الديوان الملكي يبعث برسالة للعاهل الأردني في عيد ميلاده

وجه الديوان الملكي في الأردن، اليوم الجمعة، التهنئة للملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد ميلاده التاسع والخمسين.

وقال الديوان عبر حسابه بموقع تويتر:" مستمرون بثقة وبعزيمة لا تلين، في المضي قدما إلى مئوية الأردن الثانية، بقيادتكم وبرؤيتكم الثاقبة."

وأضاف الديوان الملكي:" كل عام وقائد المسيرة، جلالة الملك، بألف خير".

مستمرون بثقة وبعزيمة لا تلين، في المضي قدما إلى مئوية الأردن الثانية، بقيادتكم وبرؤيتكم الثاقبة. كل عام وقائد المسيرة، جلالة الملك، بألف خير



Jordan is confidently and resolutely moving forward into its second centennial, under your leadership. Happy birthday, Your Majesty pic.twitter.com/Vvztxl2pgW — RHC (@RHCJO) January 29, 2021

​وتحتفل المملكة الأردنية، يوم غد السبت الموافق 30 يناير/كانون الثاني، بعيد ميلاد العاهل الأردني الـ 59.

وفي الإطار ذاته، وجه كثير من المواطنين الأردنيين التهنئة للملك عبد الله بعيد ميلاده في تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

​​وكان الملك عبدالله الثاني قد تولى الحكم في بلاده في عام 1999، إثر وفاة والده الملك الحسين بن طلال.