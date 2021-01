الديوان الملكي يبعث برسالة للعاهل الأردني في عيد ميلاده

مستمرون بثقة وبعزيمة لا تلين، في المضي قدما إلى مئوية الأردن الثانية، بقيادتكم وبرؤيتكم الثاقبة. كل عام وقائد المسيرة، جلالة الملك، بألف خير



Jordan is confidently and resolutely moving forward into its second centennial, under your leadership. Happy birthday, Your Majesty pic.twitter.com/Vvztxl2pgW

— RHC (@RHCJO) January 29, 2021