زلزال قوي يضرب السعودية

رصدت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية، اليوم السبت، هزة أرضية شمال مدينة حائل بقوة 3.07 درجة على مقياس ريختر وبعمق 7 كيلومترات.

وأفادت الهيئة السعودية، عبر حسابها على "تويتر"، "بأن محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، رصدت الساعة 1:31 هزة أرضية بقوة 3.07 على مقياس ريختر وعمق 7 كيلومترات وتبعد 46 كم شمال مدينة حائل".

رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الساعة ١:٣١ هزة أرضية بقوة ٣,٠٧على مقياس ريختر وعمق ٧ كيلومترات وتبعد ٤٦ كم شمال مدينة حائل وتعتبر هذه الهزة الأرضية صغيرة على مقياس ريختر . pic.twitter.com/KjeiQUfHMG — هيئة ا ﻟ ﻤ ﺴ ﺎ ﺣ ﺔ الجيولوجية السعودية (@SgsOrgSa) January 29, 2021

​وكان معهد رصد الزلازل الأورومتوسطي، أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب، المنطقة الحدودية بين الكويت والمملكة العربية السعودية.

وأكد المعهد، أن الزلزال وقع في تمام الساعة (03:04:47) وعلى عمق 10 كيلومترات، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على بعد 55 كم جنوب محافظة الأحمدي، و41 كم غرب الوفرة، موضحا أن الزلزال وقع عند دائرة عرض 28.85 شمالا، وخط طول 47.58 شرقا.