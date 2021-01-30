هيئة الدواء المصرية: مازلنا ندرس ملف لقاح شركة "استرازينيكا"

قال علي الغمراوي المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة لا تزال تدرس ملف لقاح شركة "استرازينيكا".

وأكد الغمراوي في تصريحات صحفية أنه "بمجرد استيفاء الأوراق والمتطلبات اللازمة، ستصدر قرارًا بالموافقة على استخدامه بشكل طارئ" حسب موقع "مصراوي".

وكانت هيئة الشراء الموحد المصرية قد أعلنت التعاقد مع الشركتين المصنعتين للقاح "أسترازينيكا/أكسفورد"؛ للحصول على 20 مليون جرعة.

وأوضح الغمراوي في تصريحاته أن الهيئة لا تدرس ملفات هذا اللقاح فقط، وإنما تعكف أيضًا على دراسة ملف اللقاح الروسي "سبوتنيك V" لتسجيله محلياً، ليصبح متاحًا أمام المصريين للتطعيم، بجانب "أسترازينيكا"، و"سينوفارم" الصيني الذي حصل بشكل رسمي على الاستخدام الطارئ وبدأ التطعيم به.

ولفت المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية إلى أنه وباعتماد هذين اللقاحين سيصبح لدينا 3 لقاحات، وذلك للتوسع في حملة التطعيم القومية ضد كورونا.

من جهته أكد خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات صحفية أنه من المقرر تسلم شحنات جديدة من لقاحي "سينوفارم" و"أسترازينيكا" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت مصر، قد تسلمت يوم 10 ديسمبر الماضي، أول شحنة من لقاح كورونا الذي طورته المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم)، قادمة من دولة الإمارات، مؤكدة أنه فعال بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا.

يشار إلى أن مجموعة "أسترازينيكا" البريطانية كانت قد قامت بتطوير اللقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وهو ثاني لقاح ترخص له وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية بعد لقاح "فايزر - بيونتيك" الذي يوزع في بريطانيا منذ الثامن من ديسمبر.

ومساء أمس، اعتمدت وكالة الأدوية الأوروبية لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

جدير بالذكر أن مصر قد بدأت رسمياً، الأحد الماضي، حملتها للتطعيم باللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، من داخل مستشفى "أبوخليفة" للعزل بمحافظة الإسماعيلية.

وشهدت وزيرة الصحة هالة زايد، حصول الأطقم الطبية بالمستشفى على اللقاح الصيني "سينوفارم"، بعد إجازته للاستخدام الطارئ، لتبدأ باقي المستشفيات المصرية لاحقاً في إعطائه لأطقهما الطبية.