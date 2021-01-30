الجزائر: تمديد الحجر الصحي في 19 ولاية لمدة 15 يوما بسبب كورونا

أصدرت الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، قرارا بتمديد الحجر الجزئي المنزلي على 19 ولاية، ابتداء من يوم غد الأحد ولمدة 15 يوما.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، يبدأ الحظر من الساعة الثامنة مساء وينتهي في الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي.

وأضافت أن "هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد19)".

وأشارت إلى أن الولايات الـ 19 هي: "باتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، عين تموشنت وغليزان".

وأوضحت أنه "يمكن للولاة بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، بشأن إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى".

وكانت الجزائر قد أعلنت، أمس الجمعة، عن وصول اللقاح الروسي المضاد لفيروس "كورونا" المستجد "سبوتنيك V" إلى البلاد.

وأكد عضو اللجنة العلمية لرصد تفشي فيروس كورونا، رئيس عمادة الأطباء في الجزائر، بقاط بركاني، في وقت سابق، أنه يجب تطعيم 50 إلى 60 % من المواطنين للوصول إلى مناعة جماعية.

وأضاف "وقتها نستطيع العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية ورفع الحجر نهائيا".

وأفاد بأنه "سيتم بدء حملة التطعيم اعتبارا من اليوم السبت من ولاية البليدة كإشارة رمزية كونها أول بؤرة انتشر فيها الوباء".