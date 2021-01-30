وكالة سورية تكشف حقيقة انفجارات منطقة البوكمال في دير الزور

كشفت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، حقيقة المعلومات التي تحدثت عن انفجارات في منطقة البوكمال قرب الحدود السورية العراقية بريف دير الزور.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه "لا صحة لما تتداوله بعض القنوات عن انفجارات في منطقة البوكمال شرق محافظة دير الزور".

وكان عدد من مواقع الأخبار وصفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا يتحدث عن "انفجارات عنيفة تضرب مناطق النفوذ الإيراني في تلك المنطقة".

وشهدت المنطقة قبل نحو أسبوعين انفجارات وصفت بالعنيفة منها ما كان ناجما عن غارات بطائرات إسرائيلية حسب بيان للجيش السوري، قال فيه إن القوات الإسرائيلية شنت عدوانا على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال.