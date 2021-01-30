"حلف شيطاني"... ماكرون يهاجم القادة السياسيين في لبنان

شن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هجوما حادا على القادة السياسيين في لبنان.

جاء هذا خلال لقاء مع صحفيين مساء أمس الجمعة بشأن الوضع العام في لبنان، وعما آلت إليه المبادرة التي أطلقها بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الماضي لإنهاء الأزمة اللبنانية.

وقال الرئيس الفرنسي إنه متعاطف مع الشعب اللبناني، معتبرا أن قادة البلد العربي لا يستحقونه، بحسب "رويترز".

واعتبر ماكرون أن النظام اللبناني في مأزق بسبب ما وصفه بـ"الحلف الشيطاني بين الفساد والترهيب" في البلاد.

ووصف لبنان بأنه نموذج تعددي في منطقة عصف بها الجنون، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشعب اللبناني استطاع أن يحقق في الخارج نجاحا غير مسبوق في الفكر والثقافة.

وفي الإطار ذاته أكد الرئيس الفرنسي أنه سيزور لبنان للمرة الثالثة كما كان قد وعد سابقا.

وأوضح أنه اضطر إلى إرجاء هذه الزيارة قبيل نهاية العام الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووعد الرئيس الفرنسي ببذل ما في وسعه من أجل التوصل إلى تشكيل حكومة في لبنان وإن كانت غير مكتملة المواصفات.

وأكد ماكرون على أن المبادرة الفرنسية هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تسمح بالتقدم نحو حل في لبنان.