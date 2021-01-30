تبدأ من الاثنين المقبل... إجراءات جديدة لدخول أبو ظبي

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي اليوم السبت بيانا أكد فيه اعتماد إجراءات جديدة لدخول الإمارة في ظل انتشار كورونا، على أن يبدأ تطبيقها من الإثنين المقبل 1 فبراير/ شباط

وبحسب ما نشره المكتب الإعلامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد أكد البيان أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي اعتمدت تحديث إجراءات دخول إمارة أبوظبي حسب نوع فحص كورونا.

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي إجراءات محدثة لدخول الإمارة من داخل الدولة حسب نوع فحص كوفيد-19، وذلك تعزيزاً للإجراءات الاحترازية لاحتواء العدوى والحد من انتشار فيروس كوفيد-19. يبدأ العمل بالإجراءات المحدثة الإثنين 1 فبراير. pic.twitter.com/7DB0gzWE2j — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) January 30, 2021

وأكد البيان أن هذه التحركات تأتي تعزيزاً للإجراءات الاحترازية الاستباقية لاحتواء العدوى والحد من انتشار الفيروس، وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم الإثنين 1 فبراير 2021.

واعتمدت اللجنة الاستمرار في السماح بدخول الإمارة من داخل الدولة خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف "بي سي آر" والاستمرار باعتماد إجراء فحص "بي سي آر"في اليوم الرابع من دخول الإمارة لمن تتجاوز مدة إقامته 4 أيام متتالية، وإجراء فحص "بي سي آر" إضافي في اليوم الثامن لمن تتجاوز مدة إقامته 8 أيام متتالية.

وستستمر إجراءات دخول الإمارة بفحص مسحة الأنف (PCR) المعتمدة والتي تشمل الدخول خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية، وإجراء فحص PCR في اليوم الرابع من دخول الإمارة لمن تتجاوز مدة إقامته 4 أيام متتالية، وإجراء فحص PCR إضافي في اليوم الثامن لمن تتجاوز مدة إقامته 8 أيام متتالية. — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) January 30, 2021

كما حدثت اللجنة الإجراءات المتعلقة بدخول إمارة أبوظبي بفحص الليزر "دي بي آي"، إذ اعتمدت اللجنة السماح بالدخول خلال 24 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص الليزر بدلاً من 48 ساعة، على ألا يستخدم فحص الليزر لدخول الإمارة مرتين متتاليتين، وهو ما يمكن إثباته من خلال تطبيق الحصن.

كما اعتمدت اللجنة أنه في حال استخدام فحص الليزر لدخول الإمارة، والبقاء في الإمارة لأكثر من 48 ساعة فيتعين إجراء فحص "بي سي آر" في اليوم الثالث، وفي حال البقاء 7 أيام متتالية أو أكثر فيتعين إجراء فحص "بي سي آر" في اليوم السابع.

وتطبق هذه الإجراءات على كافة سكان الدولة، ويستثنى منها المطعمون في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح الذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن، ويتعين عليهم اتباع البرتوكول الخاص بهم. — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) January 30, 2021

وأكد البيان أن هذه الإجراءات سيتم تطبيقها على كافة سكان الدولة، ويستثنى منها المطعمون في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح الذين تظهر حالتهم الخاصة حرف "إي" أو النجمة الذهبية، على أن يتعين عليهم اتباع البرتوكول الخاص بهم.

وجددت اللجنة دعوتها لأفراد المجتمع لمواصلة تعاونهم والتزامهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأن عدم الالتزام بالإجراءات المحددة قد يعرض المخالفين إلى الغرامة والمساءلة القانونية.