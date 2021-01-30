الحكومة السودانية: ليس لدينا أي نية للتصعيد العسكري مع إثيوبيا 

قالت الحكومة السودانية، اليوم السبت، إنه ليس لديها أي نية للتصعيد العسكري مع إثيوبيا.

ونقلت موقع قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، عن الحكومة السودانية، أنه ليس لديها أي نية للتصعيد العسكري مع إثيوبيا، لكن رأت أنه من حقها الدفاع عن أراضيها على الحدود مع إثيوبيا.

الحكومة السودانية للعربية: ليس لدينا أي نية للتصعيد العسكري مع إثيوبيا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 30, 2021

وأضافت الوكالة نقلا عن الحكومة السودانية أنها ستستعيد أراضيها من إثيوبيا لكنها، في الوقت نفسه، تفضل الحل السلمي، كما أن السودان عززت من قواتها العسكرية بولاية القضارف بعد خطف 3 سودانيين على يد مسلحين إثيوبيين.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر أمريكية لوكالة "بلومبرغ" أن إثيوبيا نقلت أسلحة ثقيلة إلى حدودها مع السودان.

الحكومة السودانية للعربية: سنستعيد أراضينا من إثيوبيا لكننا نفضل الحل السلمي #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 30, 2021

وأوضحت أن دبلوماسيين أجانب طلبوا عدم الكشف عن هويتهما لجهة أن المعلومات غير معلنة، أكدوا أن الجيش الإثيوبي نشر أسلحة من بينها دبابات وبطاريات مضادة للطائرات بالمنطقة الحدودية مع السودان الأسبوعين الماضيين.

ونقلت المصادر عن محللين ودبلوماسيين قولهم إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، يتعرض لضغوط من سياسيي الأمهرة في حكومته، بما فيهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديميكي ميكونين، لعدم التراجع عن النزاع الحدودي.

تعزيزات عسكرية سودانية بولاية القضارف بعد خطف 3 سودانيين على يد مسلحين إثيوبيين #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 30, 2021

وأشارت المصادر إلى أن المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي بيلين سيوم أحالت طلبا من الوكالة للتعليق على معلومات نقل أسلحة ثقيلة إلى الحدود مع السودان إلى وزارة الخارجية، لكن دون رد.