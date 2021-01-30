نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يصل قطر في زيارة رسمية... صور

وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، للعاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في جميع المجالات.