تونس توافق على رخصة استثنائية للقاح "سبوتنيك v"

وافقت السلطات الصحية في تونس، اليوم السبت، على منح رخصة للقاح "سبوتنيك v" الروسي في البلد العربي.

وقالت وزارة الصحة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه:" تم بتاريخ اليوم السبت 30 يناير/ كانون الثاني، إسناد رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة لمدّة سنة بالسوق التونسية للقاح سبوتنيك (Sputnik)."

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار العمل على توفير اللقاحات اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وذكر البيان أنه: "تم إسناد رخصة الترويج بعد تقييم الملف المقدّم من المخبر من قبل الخبراء التابعين للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني لليقظة الدوائية وغيرهم من الخبراء في مجالات علم الفيروسات وعلم السموميات وعلم المناعة والأمراض المعدية".

وأضاف بيان الوزارة:"سيمكن هذا الإطار الترتيبي من التسريع من إجراءات التزوّد بهذا اللقاح".

وقبل نحو أسبوعين، أعلن وزير الخارجية التونسي، عثمان جرندي، أن الجزائر سوف تتقاسم حصتها من اللقاح المضاد لكورونا مع بلاده فور حصولها عليه.

وأعلنت تونس عن حملة تطعيم خلال الربع الثاني من العام 2021 وتكثف من اتصالاتها الدبلوماسية للحصول على حصص من اللقاحات.