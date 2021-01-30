انفجار ضخم يهز محطة للغاز وسط مدينة البيضاء اليمنية

وقالت مصادر لموقع "يمن دايز" أن حريقا نشب في المحطة التي كان يتجمع حولها عشرات من المدنيين في انتظار دورهم لتعبئة الغاز، ما أدى الى انفجارها واحتراق ما حولها "محلات لصيانة السيارات وورش".
وأضافت المصادر إلى أن الضحايا بالعشرات من المواطنين والعاملين في المحطة والمحلات المجاورة، نقلوا الى مستشفيات المدينة التي أطلقت نداء استغاثة للمساعدة.
انفجار ضخم في محطة لتعبئة الغاز وسط مدينة #البيضاء اليمنية #إرم_نيوز #اليمن pic.twitter.com/xwYBH4N3CC— إرم نيوز (@EremNews) January 30, 2021
وذكرت مصادر إعلامية أن مستشفى الثورة استقبل حتى الآن 36 شخص .
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