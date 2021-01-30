انطلاق عملية واسعة لتطهير شمال بغداد من بقايا "داعش"... فيديو

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم السبت، إطلاق عملية واسعة لتطهير شمال العاصمة بغداد من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بعد يومين من الإعلان عن مقتل قائد التنظيم في البلاد.

وقال الجهاز في بيان إن العملية الجديدة يقودها رئيسه عبد الوهاب الساعدي، وتأتي ضمن "الصفحة الثانية من عمليات "ثأر الشُهداء".

بقيادة ميدانية من رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي

قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب تُباشر بعمليات واسعة لتطهير مناطق شمال بغداد من بقايا عصابات داعش الإرهابيةوتأتي هذه العمليات ضمن الصفحةالثانيةمن عمليات

"ثأر الشُهداء"وسنوافيكم بتفاصيل العملية لاحقًا pic.twitter.com/uwpqEjAh7c — جهاز مكافحة الإرهاب (@iraqicts) January 30, 2021

وفي 22 من الشهر الجاري، أطلقت القوات العراقية عملية "ثأر الشهداء" غداة مقتل وإصابة العشرات في تفجيرين انتحاريين تبناهما التنظيم الإرهابي في سوق شعبي مزدحم بالعاصمة.

وغطت المرحلة الأولى من "ثأر الشهداء" محافظات الأنبار وكركوك وصلاح الدين، وتمكنت خلالها القوات الحكومية من قتل العشرات من أعضاء "داعش" بينهم جبار سلمان علي الملقب " أبوياسر " والذي يشغل منصب والي العراق ونائب الخليفة المزعوم للتنظيم التكفيري.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الجاري، شهد سوق بيع الملابس بالباب الشرقي وسط بغداد تفجيرين انتحاريين تبناهما "داعش" لاحقا، وأسفرا عن مقتل 32 عراقيا وإصابة ما يزيد عن الـ 100 شخص.

وسبق أن أعلن العراق أواخر 2017 الانتصار عسكريا على التنظيم الإرهابي، الذي اجتاح مساحات واسعة من وسط وغرب البلاد صيف 2014.