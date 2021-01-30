العراق: قتلنا 17 من قادة "داعش" خلال الأشهر الثلاثة الماضية

قالت الداخلية العراقية، اليوم السبت، إنها قتلت 17 من قادة تنظيم "داعش" خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ونقلت قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، عن الداخلية العراقية أنها تمكنت من الإطاحة برؤوس كبيرة في تنظيم "داعش"، حيث قتلت 17 منهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

الداخلية العراقية للعربية: قتلنا 17 من قادة داعش خلال الأشهر الثلاثة الماضية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 30, 2021

وكان جهاز مكافحة الإرهاب العراقي قد أعلن، مساء اليوم السبت، إطلاق عملية واسعة لتطهير شمال العاصمة، بغداد، من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بعد يومين من الإعلان عن مقتل قائد التنظيم في البلاد.

وقال الجهاز في بيان إن العملية الجديدة يقودها رئيسه عبد الوهاب الساعدي، وتأتي ضمن "الصفحة الثانية من عمليات "ثأر الشُهداء".

وفي 22 من الشهر الجاري، أطلقت القوات العراقية عملية "ثأر الشهداء" غداة مقتل وإصابة العشرات في تفجيرين انتحاريين تبناهما التنظيم الإرهابي في سوق شعبي مزدحم بالعاصمة.

وغطت المرحلة الأولى من "ثأر الشهداء" محافظات الأنبار وكركوك وصلاح الدين، وتمكنت خلالها القوات الحكومية من قتل العشرات من أعضاء "داعش" بينهم جبار سلمان علي، الملقب "أبو ياسر" والذي يشغل منصب والي العراق ونائب الخليفة المزعوم للتنظيم التكفيري.

بقيادة ميدانية من رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي

قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب تُباشر بعمليات واسعة لتطهير مناطق شمال بغداد من بقايا عصابات داعش الإرهابيةوتأتي هذه العمليات ضمن الصفحةالثانيةمن عمليات

"ثأر الشُهداء"وسنوافيكم بتفاصيل العملية لاحقًا pic.twitter.com/uwpqEjAh7c — جهاز مكافحة الإرهاب (@iraqicts) January 30, 2021

وفي 21 من الشهر الجاري، شهد سوق بيع الملابس بالباب الشرقي وسط بغداد تفجيرين انتحاريين تبناهما "داعش" لاحقا، وأسفرا عن مقتل 32 عراقيا وإصابة ما يزيد عن الـ 100 شخص.

وسبق أن أعلن العراق أواخر 2017 الانتصار عسكريا على التنظيم الإرهابي، الذي اجتاح مساحات واسعة من وسط وغرب البلاد صيف 2014.