تعود للعام 2000... إسرائيل تنشر صورا نادرة لمباحثات السلام "الفاشلة" مع سوريا

نشر صحفي إسرائيلي رفيع المستوى صورا نادرة لمباحثات السلام "الفاشلة" مع سوريا، التي جرت في العام 2000.

وذكر الصحفي شمعون آران، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أنه قام بتغطية مباحثات السلام "الفاشلة" بين بلاده وسوريا، التي جرت في العام 2000، والمعروفة باسم "كامب ديفيد 2"، والتي جمعت بين فاروق الشرع، وزير الخارجية السوري، آنذاك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك.

🇸🇾🇮🇱

החודש צויינו 21 שנים לשיחות השלום בין ישראל לסוריה בעיירה שפרדסטאון במערב וירגיניה



כשליח קול ישראל בערבית כיסיתי את האירוע ההיסטורי בהשתתפות רה"מ דאז @barak_ehud

שה"ח הסורי פארוק אל-שרע ובחסות הנשיא @BillClinton ולא הובילו לדבר.



מעניין איך היה נראה המזה"ת לו השיחות צלחו.. pic.twitter.com/3YBZFmKrr2 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) January 30, 2021

ونشر آران في تغريدة باللغتين، العربية والعبرية، صورا نادرة للمباحثات، جمعت الشرع بباراك، مع الرئيس الأمريكي، آنذاك، بيل كلينتون، ووزيرة خارجيته، آنذاك، مادلين أولبرايت، ومسؤولين آخرين، في منتجع كامب ديفيد الأمريكي.

وأشار الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، إلى أنه مرت حوالي 21 عاما على مفاوضات السلام "الفاشلة" بين إسرائيل وسوريا، قائلا:

كمراسل صوت إسرائيل باللغة العربية، غطيت الحدث التاريخي الذي تم في 3/1/2000 بمشاركة رئيس الوزراء إيهود باراك، وفاروق الشرع وزير الخارجية السوري، والرئيس الأمريكي، بيل كلينتون.

🇸🇾🇮🇱

21 عاما لمفاوضات السلام بين إسرائيل و #سوريا



كمراسل #صوت_إسرائيل باللغة العربية غطيت الحدث التاريخي الذي تم في 3/1/2000 بمشاركة رئيس الوزراء @barak_ehud فاروق الشرع وزير الخارجية

والرئيس @BillClinton



المفاوضات انتهت بلا شئ ولا نرى أي مؤشر لإحلال #السلام بين 🇮🇱🇸🇾

ما رايكم؟ pic.twitter.com/kUnFKjpXPK — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) January 30, 2021

وتابع:

المفاوضات انتهت بلا شئ ولا نرى أي مؤشر لإحلال السلام بين سوريا وإسرائيل.. ما رأيكم؟