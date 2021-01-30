إسرائيل تشهد حدثا عسكريا هو الأول من نوعه منذ نشأتها

كشفت قناة عبرية، اليوم السبت، النقاب عن حدث عسكري يشهده الجيش الإسرائيلي لأول مرة في تاريخه.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان، مساء اليوم السبت، بأن العديد من الجنود الإسرائيليين سيتلقون التدريبات النظرية والمحاضرات العسكرية من المنزل من خلال برنامج "زووم"، لأول مرة، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وسط الضباط والجنود بالجيش.

وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي قد عزى هذا الأمر إلى اكتشاف حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا وسط الجنود والضباط، في وقت أمر الجيش بتلقي الجنود محاضرات وتدريبات نظرية من خلال التعليم عن بُعد، مع شرط التزام الجنود بارتداء الزي العسكري كاملا.

وفي السياق نفسه، تمكنت الحملة الإسرائيلية التي انطلقت الشهر الماضي من تطعيم نحو 3 ملايين إسرائيلي، من بينهم أكثر من 1.6 مليون تلقوا الجرعة الثانية للقاح.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الخميس الماضي، أن 2042 جنديا إسرائيليا، مصابون بفيروس كورونا.