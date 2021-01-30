تسجيل
20:47 GMT30 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    احتجاجات في طرابلس، لبنان 27 يناير 2020

    وسط اتهامات سياسية متبادلة... هل تنجح دعوة عون لاجتماع مجلس الأمن في ضبط الأوضاع بلبنان؟

    © AFP 2020 / Fathi Al-Masri
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1c/1047932565_0:183:3072:1911_1200x675_80_0_0_bb343ae9e6ed654ee6cad8a9e0c8c29d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101301047957805-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%9F/

    في ظل التظاهرات التي تشهدها مدينة طرابلس اللبنانية، وما تخللها من أعمال عنف وتخريب، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى عقد مجلس الأمن المركزي لدراسة الوضع الأمني في البلاد.

    وقال بيان صدر عن رئاسة الجمهورية: الرئيس عون طلب انعقاد مجلس الأمن المركزي لدراسة الوضع الأمني في البلاد من خلال التقارير الميدانية التي تعدها القوى الأمنية المعنية وفي ضوء ما تنتهي إليه هذه القوى من اقتراحات وإجراءات، يصار إلى إجراء اللازم ويبنى على الشيء مقتضاه.

    مواجهات طرابلس شمالي لبنان، 29 يناير 2021
    © Sputnik . ABDUL KADER ALBAY
    رؤساء حكومة لبنان السابقون يحددون 4 ركائز لإنهاء احتجاجات طرابلس
    وقال مراقبون إن "دعوة الرئيس اللبناني لانعقاد مجلس الأمن جاءت متأخرة بعد فشل الدولة في احتواء الأوضاع"، مؤكدين في الوقت نفسه "أنها ضرورية لوضع حد للتخريب والعنف والرد على التراشقات وتبادل الاتهامات السياسية".

    وشهدت ساحة سراي في مدينة طرابلس شمالي لبنان، تفجير 3 قنابل يدوية حربية، ألقيت على عناصر قوى الأمن خلال اليومين الماضيين.

    ووفقا للمديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي في لبنان، قام خبراء فرع الحماية والتّدخل في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتفجير 3 قنابل يدوية حربية أُلقيت على عناصر قوى الأمن في باحة سراي طرابلس ولم تنفجر.

    فشل حكومي

    الناشط المدني اللبناني رياض عيسى، قال إن "السلطة السياسية في لبنان سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو وزارة الداخلية فشلت في التدخل لضبط الوضع في مدينة طرابلس المشتعلة".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ما يحدث في المدينة يأتي بسبب ضيق الحال بأهل طرابلس والمدن المحيطة بها، والذين ضاقوا سبل العيش، وهي مناطق محرومة من الخدمات، ومعظم سكانها لا يعملون بالوظائف الحكومية، ويشتغلون بالوظائف اليومية، والتي توقفت بسبب الأوضاع الصعبة".

    وتابع: "الوضع في لبنان صعب، ومن الصعب عدم نزول الجماهير للشوارع للتعبير عن مشاكلهم وعلى الأجهزة الأمنية الحفاظ على الممتلكات، والحد من أعمال العنف، لكن دون استخدام القوة والرصاص، وكذلك لابد من اجتماع الحكومة ومجلس الأمن المركزي من أجل مناقشة سبل الحل، في ظل ارتفاع نسب البطالة وارتفاع أسعار الدولار والمواد الأساسية".

    مراسم استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بعبدا، لبنان 1 سبتمبر 2020
    © REUTERS / GONZALO FUENTES
    ماكرون لعون: ملتزمون بالوقوف إلى جانب لبنان
    وأكد أن "دعوة رئيس الجمهورية تأتي كمحاولة للرد على بعض الاتهامات التي تزج باسمه في تحريك الأحداث بطرابلس، فيما تتراشق القوى السياسية الاتهامات بشأن الوقوف وراء الأحداث".

    وأشار عيسى إلى أن "الحل هو رحيل الطبقة السياسية الحاكمة، وتشكيل حكومة من المستقلين، تعالج المشكلات الحياتية للمواطنين، وتعيد الأموال المنهوبة، وتضع الدولة على طريق تصحيح المسار".

    وقف التخريب

    بدوره قال قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، إن "دعوة رئيس الجمهورية هي لوضع حدا للتخريب والعبث بأمن طرابلس والشمال لأن الاستقرار هو استقرار وطني".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أي اهتزاز أمني يصيب أي منطقة فهو اهتزاز للأمن الوطني العام وانعكاسه سيكون سلبيا على المسار الوطني".

    وتابع: "الدعوة تعني وضع حد لكل المتفلتين ومجموعات التخريب التي تعمل على نشر الفوضى وضرورة وضع حد لها كي لا يتم استخدام جوع الناس وأوجاعهم في أي استثمار سياسي مما يأخذ البلد إلى ارتدادات أمنية يخشى أن تعمم بتوجيه وإرادة من يقف وراء مرتكبي أعمال الشغب".

    بصل أحمر وخضار
    © CC0 / pixabay
    بصلة صغيرة يوميا تنقذك من مرض خطير
    وأكد على ضرورة "وضع حد للانفلات الأمني من خلال خطة أمنية متلازمة مع خطة استثنائية لمساعدة العائلات الفقيرة والمحتاجة".

    وشن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هجوما حادا على القادة السياسيين في لبنان.

    جاء هذا خلال لقاء مع صحفيين مساء أمس الجمعة بشأن الوضع العام في لبنان، وعما آلت إليه المبادرة التي أطلقها بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الماضي لإنهاء الأزمة اللبنانية.

    وأضاف ماكرون أنه لا حلول أخرى متاحة لأزمة لبنان غير الخطة الفرنسية، وأنه سيفعل كل ما باستطاعته للمساعدة في تشكيل حكومة.

    يأتي ذلك، غداة تراشق للاتهامات بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعرقلة تشكيل الحكومة، حيث اتهم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، الحريري "بالتفرد في تشكيل الحكومة" ورفض الأخذ بملاحظات الرئيس عون.

    وكان الحريري، قد شن في وقت سابق من أمس الجمعة هجوما حادا على عون متهما الرئاسة اللبنانية "بمحاولة توجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية".

    انظر أيضا:

    إيران: سنقف إلى جانب السعودية في أسوأ الظروف كما وقفنا مع الكويت وقطر
    إيران ترد "بحزم" على دعوة ماكرون لضم السعودية إلى الاتفاق النووي
    طفلة في الرابعة تعثر على بصمة بحث عنها العلماء لسنوات... صور
    "يلي بموت فيه"... عمرو دياب وبسمة وهبة في مشهد يشعل وسائل التواصل.. فيديو
    تعليقات بين محمد رمضان وسمية الخشاب توضح حقيقة وجود خلاف بينهما.. صور
    الكلمات الدلالية:
    احتجاجات, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    احتجاجات في طرابلس، لبنان 26 يناير 2020
    نبذة مصورة عن أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    بايدن يلغي قرارات ترامب بشأن التأمين الصحي
    بايدن يلغي قرارات ترامب بشأن التأمين الصحي
    كيف تحافظ على أمان هاتفك
    كيف تحافظ على أمان هاتفك
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك