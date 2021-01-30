بتوجيه من الأسد... توظيف عشرة آلاف مسرح من خدمة العلم في سوريا

قالت وزارة التنمية الإدارية في سوريا إن نجاح أكثر من 10 آلاف من المسرحين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية في أكبر مسابقة مركزية ليدخلوا وظائفهم خلال الفترة المقبلة تأتي كخطوة ضمن توجيهات الرئيس السوري بشار الأسد لدعم وتمكين المسرحين وتأمين وظائف لهم بعد تسريحهم.

وبحسب وكالة "سانا"، فقد نجح أكثر من 10 آلاف من المسرحين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية في أكبر مسابقة مركزية ليدخلوا وظائفهم خلال الفترة المقبلة بمختلف الاختصاصات المهنية والعلمية وفي جميع المحافظات السورية من حملة مختلف الشهادات.

ونقلت الوكالة عن وزارة التنمية الإدارية التي نظمت المسابقة تأكيدها في بيان أن "هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد لدعم وتمكين المسرحين وتأمين وظائف لهم بعد تسريحهم".

وقالت الوزارة أن عشرة آلاف و136 مسرحاً تقدموا للمسابقة حيث نجح منهم عشرة آلاف و76 مسرحاً وسينخرط الناجحون في وظائفهم التي اختاروها بأنفسهم وفق اختصاصاتهم العلمية ومؤهلاتهم المهنية وفق نظام مفاضلة للاختيار بين ثلاثة اختصاصات من الوظائف على أن يكون إعلان النتائج للتعيين في منتصف شباط القادم.

وكانت الوزارة اعتمدت للمسابقة نظام اختبار يقوم على قياس القابلية الوظيفية ليحل محل النظام القائم على قياس المعلومة فقط.

ومن المتوقع أن تصدر قريباً نتائج اختبارات العسكريين المسرحين الذين خاضوا مسابقتهم للالتحاق بوظائف ضمن فئات العمل الثالثة والرابعة والخامسة ومن المتوقع أن يصل عدد الناجحين من تلك الفئات إلى أكثر من 18 ألف مسرح.