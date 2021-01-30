يونيسيف تندد بإصابة 70 طفلا في مواجهات طرابلس... فيديو

أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، اليوم السبت، أحداث العنف التي تسببت في إصابة عشرات الأطفال في مدينة طرابلس اللبنانية.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "تتسبب المواجهات المستمرة بين القوى الأمنية والمتظاهرين في مدينة طرابلس، في شمال لبنان، بخسائر غير مقبولة في صفوف الأطفال".

وأضاف البيان: "استنادا إلى غرف الطوارئ، أصيب 70 طفلا على الأقل خلال هذه المواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين هذا الأسبوع".

وقالت اليونيسف إنها تدين مختلف أشكال العنف ضدّ الأطفال، مؤكدة على أنه "يجب عدم جر أي طفل للمشاركة في أعمال عنف أو مشاهدتها".

وناشدت المنظمة جميع الأطراف ضمان سلامة الأطفال، وتغليب حقوقهم ومصالحهم، وحمايتهم من مختلف أشكال الضرر.

واعتبرت أن إصابة أي طفل خلال مثل هذه الأعمال تُعدّ أمرا خطيرا غير مقبول.

وشهدت طرابلس خلال الأيام الماضية احتجاجات اعتراضا على قرار إقفال البلد للحد من تفشي فيروس كورونا الذي فاقم وضعهم الاقتصادي الصعب.

وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف، حيث أشعل المحتجون النيران في مبنى بلدية طرابلس، فيما قامت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الذين كانوا يقذفون الحجارة والقنابل الصوتية وقنابل المولوتوف عليهم.