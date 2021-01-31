صحيفة: خطة لإسقاط تكليف الحريري وراء أحداث طرابلس الشمالية

كشفت صحيفة عربية، اليوم الأحد، عن مخطط انقلابي كان يسعى لإسقاط ​تكليف​ ​سعد الحريري​ ​تشكيل الحكومة​، تم إجهاضه، وذلك عبر أحداث طرابلس في شمال ​لبنان​.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر مقربة من رؤساء ​الحكومة​ السابقين أن "المخطط يقضي بإقحام عاصمة ​الشمال​ في حالة من الفوضى يترتب عليها اندلاع صدامات دامية بين المنتفضين على واقعهم المعيشي الذي لم يعد يطاق، وبين ​القوى الأمنية​ لإسقاط تكليف الحريري تشكيل الحكومة ​الجديدة​ في الشارع الطرابلسي، وبالتالي الضغط عليه للاعتذار عن عدم تأليفها".

واكد المصدر أن "المخطط الانقلابي الذي استهدف عاصمة الشمال وُئد في مهده، وإن الحريري سيبقى صامداً في موقفه ولن يحيد عن رؤيته لقيام حكومة طبقاً للمواصفات التي حددها الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في مبادرته لإنقاذ لبنان".

وجدد المصدر تأكيد أن رؤساء الحكومة السابقين لا يزالون على موقفهم الداعم للحريري الذي لن يقدّم اعتذاره عن عدم ​تأليف الحكومة​ وسيبقى صامداً ولن يخضع لحملات الابتزاز والتهويل التي يمارسها ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وتياره السياسي بقيادة النائب ​جبران باسيل​.

وتشهد مختلف المناطق اللبنانية منذ عدة أيام وقفات احتجاجية ومسيرات وقطع طرق على الرغم من قرار الإقفال، فيما اندلعت مساء أمس مواجهات عنيفة في طرابلس لليوم الثاني على التوالي، بين مئات المتظاهرين والقوى الأمنية، أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات