وفاة و28 جريحا... ﻿ارتفاع حصيلة انفجار الديوانية جنوبي العراق... صور

أفاد مصدر طبي، من محافظة الديوانية، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء أمس، بإرتفاع حصيلة الانفجار الذي وقع في المحافظة جنوبي البلاد.

وبحسب مصدر من إعلام صحة قضاء الحمزة الشرقي جنوبي الديوانية، فإن حالة وفاة واحدة و28 جريحا حصيلة انفجار منظومة احتراق إحدى أفران الصمون في القضاء.

© Sputnik وفاة و28 جريحا... ﻿ارتفاع حصيلة انفجار الديوانية جنوبي العراق

وأوضح المصدر الذي تحفظ على الكشف عن أسمه، أن حالة الوفاة رجل كبير بالسن تم العثور على جثته تحت أنقاض المحلات التي هدمت نتيجة عصف التفجير.

وعلمت مراسلتنا من مصدر محلي، أن فرق الدفاع المدني لازالت حتى اللحظة تبحث عن ضحايا وناجين من الانفجار تحت انقاض المحلات والفرن.

© Sputnik وفاة و28 جريحا... ﻿ارتفاع حصيلة انفجار الديوانية جنوبي العراق

وكشف الدفاع المدني العراقي، يوم السبت، عن ملابسات الإنفجار الضخم الذي شهدته محافظة الديوانية جنوبي البلاد، وحصيلة الجرحى.

وأوضح في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن فرقه الدفاع المدني في محافظة الديوانية بإجراءاتها لتقديم الإسعافات الفورية وإنقاذ المواطنين، بعد حادث انفجار منظومة احتراق إحدى أفران "الصمون" في قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة الديوانية، جنوبي البلاد.

© Sputnik وفاة و28 جريحا... ﻿ارتفاع حصيلة انفجار الديوانية جنوبي العراق

وأفاد الدفاع المدني، بأن الحادث أسفر عن إصابة 20 شخصاً بحروق مختلفة وأضرار مادية في المحال التجارية والعجلات القريبة من محل الحادث الذي تشير التحقيقات الأولية إلى أنه كان نتيجة احتباس الغاز في منظومة احتراق الفرن.

في وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك"، بإصابة العشرات من المواطنين بجروح وحروق، إثر تفجير هائل أسفر عن تدمير محل أفران بمحافظة الديوانية جنوبي العراق.

وفاة و28 جريحا... ﻿ارتفاع حصيلة انفجار الديوانية جنوبي العراق © Sputnik

وفاة و28 جريحا... ﻿ارتفاع حصيلة انفجار الديوانية جنوبي العراق © Sputnik

وفاة و28 جريحا... ﻿ارتفاع حصيلة انفجار الديوانية جنوبي العراق © Sputnik

وفاة و28 جريحا... ﻿ارتفاع حصيلة انفجار الديوانية جنوبي العراق © Sputnik

وفاة و28 جريحا... ﻿ارتفاع حصيلة انفجار الديوانية جنوبي العراق © Sputnik

وفاة و28 جريحا... ﻿ارتفاع حصيلة انفجار الديوانية جنوبي العراق © Sputnik 1 / 6 © Sputnik وفاة و28 جريحا... ﻿ارتفاع حصيلة انفجار الديوانية جنوبي العراق

وحسب المصدر، وقع تفجير بواسطة منظومة للغاز حسب المعلومات الأولية، داخل "فرن للصمون" في قضاء الحمزة الشرقي جنوبي محافظة الديوانية، ما أسفر عن إصابة 27 مواطنا وتدمير الفرن بالكامل.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على الكشف عن أسمه، أن عددا من المواطنين لا زالوا تحت أنقاض الدور والأبنية المجاورة للفرن، التي تضررت نتيجة الانفجار، مرجحا ارتفاع حصيلة الجرحى.