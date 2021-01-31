"احذروا وتواصلوا معنا"... سفارة السعودية في روسيا توجه رسالة إلى مواطنيها

دعت السفارة السعودية في روسيا، اليوم الأحد، "المواطنين الزائرين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق المظاهرات".

وشددت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، على "ضرورة اتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في روسيا الاتحادية في هذا الشأن". وقالت، إنه "في حالات الطوارئ -لا سمح الله- الاتصال على هاتف شؤون السعوديين المتاح على مدار الساعة عبر الرقم (79175110815+)".

تهيب السفارة بالمواطنين الزائرين والمقيمين الحرص وتوخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق التظاهرات، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في روسيا الاتحادية بهذا الشأن، وفي حالات الطوارئ – لاسمح الله- الاتصال على هاتف شؤون السعوديين والمتاح على مدار الساعة

79175110815+ — Посольство КСА в России السفارة في روسيا الاتحادية (@KSAembassy_RUS) January 31, 2021

​وكانت السفارة السعودية في روسيا، أصدرت مؤخرا تحذيرا لمواطنيها الزائرين والمقيمين في البلاد، بعدما بدأت الاحتجاجات في جميع أنحاء روسيا، يوم السبت، 23 يناير/كانون الثاني دعما لإطلاق سراح المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي اعتقل فور وصوله البلاد.