وفاة نائب لبناني بعد صراع طويل مع المرض

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بوفاة نائب رئيس الحكومة الأسبق والنائب الحالي، ميشال المر، عن عمر ناهز الـ89 عاما.

وذكر موقع "لبنان 24" أن ميشال المر هو رجل سياسي كان له دورا بارزا في الحياة السياسية اللبنانية في مختلف الحقبات التي مرّ بها لبنان حيث كان نائباً في العديد من الدورات الانتخابية كما عُيّن وزيراً في حكومات كثيرة ووصل إلى منصبي نائب رئيس الحكومة ونائب رئيس مجلس النواب، كما أنّ البعض لقّبه بـ"صانع الرؤساء" لمساهمته بوصول العديد منهم إلى سدّة الرئاسة الأولى وبينهم إلياس سركيس وبشير الجميّل وإميل لحود وميشال سليمان.

توفي نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب #ميشال_المر عن عمر يناهز ال 89 عاماً، إثر مضاعفات إصابته بفيروس #كورونا. pic.twitter.com/R26js3Im51 — HIWAR NEWS (@HIWAR_NEWS) January 31, 2021

وترشح مرتين للانتخابات النيابية ولم يحالفه الحظ، وفي دورة عام 1968 ترشّح عن المتن وعقد تحالفاً مع حزب "الكتائب اللبنانية" ضمن لائحة "الحلف الثلاثي" واستطاع فيها أن يصبح نائبًا في البرلمان.

وتعرض ميشال المر في 20 مارس/ آذار 1991 لمحاولة اغتيال إثر تفجير سيارة مفخخة لدى مروره في منطقة أنطلياس.

وبعد اتفاق الطائف عُيّن نائبًا عن مقعد الروم الأرثوذكس في عاليه، وترشّح بعدها لانتخابات أعوام 1992 و1996 و2000 و2005 و2009 واستطاع النجاح بها، وخلال دوره عام 1992 ترأّس كتلة نيابية مكوّنة من 10 نوّاب، وفي دورتي العامين 1996 و2000 ترأّس كتله من 7 نواب، بينما في دورة عام 2005 كان عضوًا في تكتل "التغيير والإصلاح" الذي كان يرأسه حليفة بالانتخابات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وذلك قبل أن يترك التكتّل ويعلن استقلاليته.

وفي عام 2004 انتخب نائبًا لرئيس مجلس النواب، وذلك بعد تولّي نائب الرئيس إيلي الفرزلي منصباً وزارياً في حكومة الرئيس عمر كرامي. كما حمل طوال مشواره السياسي العديد من الحقائب الوزارية مع تولّيه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء أبرزها حقيبتي الدفاع والداخلية.