اليمن... مقتل قيادي من "أنصار الله" وبعض مرافقيه في الحديدة

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، مقتل قيادي من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مع عدد من مرافقيه، أثناء قيادته تعزيزات عسكرية بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم عن قوات ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني.

وأوضح البيان أن "القوات المشتركة (موالية للحكومة) أحبطت تحركات وتعزيزات عسكرية للمليشيات الحوثية في قطاع كيلو 16 شرقي مدينة الحديدة".

وأضاف أن "القيادي الحوثي إبراهيم الديلمي لقي مصرعه وعدد من مرافقيه، أثناء قيادته تعزيزات حوثية، محاولين اختراق خطوط التماس في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة".

ورغم أن اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عام 2018 نص على هدنة دائمة في محافظة الحديدة، إلا أن المعارك تندلع بين الطرفين من حين لآخر، وسط تبادل اتهامات بخصوص خرق اتفاق وقف إطلاق النار.​​​​​​​

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.