الجزائر... رياح قوية تصل إلى 80 كلم في الساعة على 17 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية من هبوب رياح قوية على الولايات الوسطى والغربية، مساء اليوم الأحد.

وأفادت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الأحد، بأن مصالح الأرصاد الجوية في البلاد قد أصدرت نشرة ثانية ذكرت من خلالها أن 17 ولاية تشهد رياح قوية، ستصل سرعتها إلى 80 كلم/ساعة، بداية من الساعة 15:00 إلى غاية السادسة، غدا الإثنين.

وأكدت نشرة الأرصاد الجوية الجزائرية أن هناك 17 ولاية تشهد هذه الرياح القوية، وهي ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، والشلف.

كما ستخص الرياح ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، بجاية، تيزي وزو، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.