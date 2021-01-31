تسجيل
11:18 GMT31 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

    إعلام: بوتين يزور مصر قريبا وانفراجة في عودة الطيران

    © Sputnik . Alexey Druzhinin
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103610/92/1036109279_0:204:2916:1844_1200x675_80_0_0_6b4edc59167251f65283aa1438837d58.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101311047961056-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/

    أفادت تقارير صحفية مصرية، اليوم الأحد، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سوف يزور القاهرة شهر مارس/آذار المقبل، مشيرة إلى أن الزيارة ستشهد نهاية للحظر الذي فرضته روسيا منذ 2015 على رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية.

    ونقل موقع "صدى البلد" عن مصادر مطلعة، قولهم إن "الزيارة ستشهد إعلان عام 2021 عاما للتبادل الإنساني بين مصر وروسيا، وإقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية بين البلدين إثراء للعلاقات الثقافية والبُعد الإنساني في العلاقات الثنائية، ودعما للتواصل الشعبي". 

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في سوتشي، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © Sputnik . Alexei Druzhinin
    سفير روسيا بالقاهرة: العلاقات الوثيقة بين السيسي وبوتين تشكل حافزا للتقارب بين البلدين
    وتوقعت المصادر بأن

    "تشهد الزيارة نهاية للحظر الذي فرضته روسيا منذ 5 أعوام على رحلات الطيران إلى منتجعات البحر الأحمر الغردقة وشرم الشيخ".

    وفي وقت سابق، قال مصدر في مطار الغردقة، لوكالة "سبوتنيك"، إن "وفدا من خبراء الأمن والطيران الروسي يزور مطار الغردقة الدولي في 27 يناير/كانون الثاني وحتى 5 فبراير/شباط، لتفقد الإجراءات الأمنية بالمطار، وما إذا كانت مناسبة لاستئناف رحلات الطيران الروسية المباشرة والعارضة إلى الغردقة".

    يذكر أنه تم تعليق الحركة الجوية بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بعد تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء.

    وأعيدت الرحلات المنتظمة إلى القاهرة في أبريل/نيسان 2018، ولا تزال المنتجعات المصرية مغلقة أمام الرحلات من جانب روسيا.

    وقامت عدة وفود من المختصين في أمن الطيران الروس بتفتيش المطارات المصرية، عندما تحطمت طائرة إيرباص A321 "كوغاليمافيا" في سيناء في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ليلقى كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 217 راكبا و7 من أفراد الطاقم مصرعهم.

    وتشهد العلاقات المصرية الروسية تقدما ملحوظا في الأونة الأخيرة، حيث تمضي قدما مفاوضات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس، وكذلك مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية السلمية.

    انظر أيضا:

    معلومات عن مناورات "جسر الصداقة" البحرية بين مصر وروسيا
    روسيا تقترح عقد لقاء "رباعية الشرق الأوسط" بمشاركة مصر والأردن والإمارات والبحرين
    سفير روسيا لدى القاهرة يعلن بدء موعد تشغيل المنطقة الصناعية الروسية في مصر
    روسيا ومصر تناقشان استخدام لقاح "سبوتنيك V" في مصر
    روسيا تجري محادثات مع مصر لإلغاء التعريفات الجمركية
    الكلمات الدلالية:
    بوتين, عودة الطيران الروسي لمصر, روسيا, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    احتجاجات في طرابلس، لبنان 26 يناير 2020
    نبذة مصورة عن أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    بايدن يلغي قرارات ترامب بشأن التأمين الصحي
    بايدن يلغي قرارات ترامب بشأن التأمين الصحي
    كيف تحافظ على أمان هاتفك
    كيف تحافظ على أمان هاتفك
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك