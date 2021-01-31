إعلام: بوتين يزور مصر قريبا وانفراجة في عودة الطيران

أفادت تقارير صحفية مصرية، اليوم الأحد، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سوف يزور القاهرة شهر مارس/آذار المقبل، مشيرة إلى أن الزيارة ستشهد نهاية للحظر الذي فرضته روسيا منذ 2015 على رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية.

ونقل موقع "صدى البلد" عن مصادر مطلعة، قولهم إن "الزيارة ستشهد إعلان عام 2021 عاما للتبادل الإنساني بين مصر وروسيا، وإقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية بين البلدين إثراء للعلاقات الثقافية والبُعد الإنساني في العلاقات الثنائية، ودعما للتواصل الشعبي".

"تشهد الزيارة نهاية للحظر الذي فرضته روسيا منذ 5 أعوام على رحلات الطيران إلى منتجعات البحر الأحمر الغردقة وشرم الشيخ".

وتوقعت المصادر بأن

وفي وقت سابق، قال مصدر في مطار الغردقة، لوكالة "سبوتنيك"، إن "وفدا من خبراء الأمن والطيران الروسي يزور مطار الغردقة الدولي في 27 يناير/كانون الثاني وحتى 5 فبراير/شباط، لتفقد الإجراءات الأمنية بالمطار، وما إذا كانت مناسبة لاستئناف رحلات الطيران الروسية المباشرة والعارضة إلى الغردقة".

يذكر أنه تم تعليق الحركة الجوية بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بعد تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء.

وأعيدت الرحلات المنتظمة إلى القاهرة في أبريل/نيسان 2018، ولا تزال المنتجعات المصرية مغلقة أمام الرحلات من جانب روسيا.

وقامت عدة وفود من المختصين في أمن الطيران الروس بتفتيش المطارات المصرية، عندما تحطمت طائرة إيرباص A321 "كوغاليمافيا" في سيناء في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ليلقى كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 217 راكبا و7 من أفراد الطاقم مصرعهم.

وتشهد العلاقات المصرية الروسية تقدما ملحوظا في الأونة الأخيرة، حيث تمضي قدما مفاوضات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس، وكذلك مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية السلمية.