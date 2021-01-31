القوات العراقية تعثر على كدس للعتاد غربي البلاد... صور

ضبطت القوات العراقية، اليوم الأحد، كدسا للعتاد من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية "نفذت فرقة المشاة العشرين عملية استباقية ضمن قاطع المسؤولية وبثلاثة محاور، محور لواء المشاة الثالث والأربعين ومحور لواء المشاه الستين ومحور لواء المشاة السادس والستين، وشملت عمليه البحث والتفتيش مناطق المالحات، أمظيرة، قرية بئر الحلو، قرية الصكار، ومناطق المسلطن حيث نتج عن العملية العثور على دراجة نارية وكدس يحتوي على صواعق وقنابر هاون 120 و 81 و 60 ملم تم إتلاف وتفجير المواد أعلاه من قبل أبطال الجهد الهندسي التابع إلى لقيادة الفرقة".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.