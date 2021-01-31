وزير سعودي يحذر: هذه الفترة صعبة جدا... فيديو

حذر وزير سعودي، اليوم الأحد، من أن المملكة العربية السعودية تشهد حاليا "فترة صعبة جدا".

ولفت وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق، ربيعة في كلمة له إلى أن وزارته "رصدت زيادة ملحوظة وارتفاعا مستمرا في أعداد الإصابة بالفيروس، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها، والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية، وهذا أمر خطير ولا نرغب في حدوث تفشيات مرة أخرى"، بحسب قوله.

وحذر ربيعة من اللجوء إلى إجراءات أشد في حالة ازدياد الإصابات قائلا: "إن الالتزام والتعاون منا جميعا يسهم في دعم الجهود التي تقوم بها كافة قطاعات الدولة للتصدي لهذه الجائحة، وبلا شك فإن عدم الالتزام سوف يجعلنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع".

ووصف وزير الصحة السعودي الفترة الحالية بأنها "صعبة جدا"، داعيا كافة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة إلى "التعامل بجدية مع مستجدات الجائحة والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص ارتداء الكمامة، واتباع سياسة التباعد الاجتماعي، ونظافة اليدين، وعدم المصافحة التي جميعها تسهم وبشكل كبير في الوقاية من فيروس "كورونا" والحد من انتشاره".

معالي وزير الصحة: لقد رصدنا في الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاع مستمر في أعداد الإصابة بفيروس كورونا وكانت من أهم أسبابها التجمعات بكل أنواعها، وإذا استمر التهاون في التجمعات وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية سندخل في خطر الموجة الثانية لا قدر الله. pic.twitter.com/DuqQmo6aB3 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) January 31, 2021

وقال في كلمته: "من القلب أتحدث لكم وأجدها فرصة أن أرجو من الجميع المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا وما كان ذلك ليتحقق إلا بفضل الله ثم بالتزامكم وبدعم متواصل وبذل سخي من قيادة حكيمة جعلت صحة المواطن وسلامته أولا وقبل كل شيء".

وأضاف: "نحن في المملكة لسنا بعيدين عما يحصل في الدول الأخرى وقد يحدث لدينا لا سمح الله مثل ما حدث في كثير من الدول من تفش للفيروس وانهيار للنظام الصحي وعدم توفر الخدمة الصحية".

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (270) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (4) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (293) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (359,299) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/IdlZb2ZvI1 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) January 30, 2021

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت ارتفاعا متزايدا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" المستجد، وأعلنت أمس السبت عن تسجيل 270 إصابة جديدة، و4 وفيات و293 حالة تعافي.

وبدأت المملكة العربية السعودية، في 17 كانون الأول / ديسمبر، حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، حيث سجل أكثر من مليوني شخص في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.