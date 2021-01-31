الجيش الإسرائيلي يشهد حدثا غير مسبوق

كشف موقع إلكتروني عبري، اليوم الأحد، النقاب عن واقعة نادرة بالجيش الإسرائيلي، ربما لم تشهدها البلاد من قبل.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، صباح اليوم الأحد، أن تمرينا لوائيا في الجيش الإسرائيلي معرض للإلغاء، عقب تشخيص قائد اللواء "جفعاتي" وعدة ضباط آخرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد الموقع أن هذه هي المرة الأولى التي يلغي فيها الجيش الإسرائيلي تمرينا ميدانيا بهذا الحجم بسبب إصابة قائد اللواء ودخوله العزل، إذ كان من المقرر إجراء التمرين، اليوم الأحد، لكن سيتم تأجيله لمدة 24 ساعة.

وأضاف الموقع العبري أنه اعتمادا على تقييم الوضع سيتم اتخاذ قرار بشأن موعد إجراء التدريب العسكري، خاصة وأن اللواء الإسرائيلي يتفشى فيه فيروس كورونا، خصوصا بين كبار الضباط، وليس لقائد اللواء فحسب.

وفي السياق نفسه، كشفت قناة عبرية، أمس السبت، النقاب عن حدث عسكري يشهده الجيش الإسرائيلي لأول مرة في تاريخه.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن العديد من الجنود الإسرائيليين سيتلقون التدريبات النظرية والمحاضرات العسكرية من المنزل من خلال برنامج "زووم"، لأول مرة، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وسط الضباط والجنود بالجيش.

وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي قد عزى هذا الأمر إلى اكتشاف حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا وسط الجنود والضباط، في وقت أمر الجيش بتلقي الجنود محاضرات وتدريبات نظرية من خلال التعليم عن بُعد، مع شرط التزام الجنود بارتداء الزي العسكري كاملا.

وتمكنت الحملة الإسرائيلية التي انطلقت الشهر الماضي من تطعيم نحو 3 ملايين إسرائيلي، من بينهم أكثر من 1.6 مليون تلقوا الجرعة الثانية للقاح.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الخميس الماضي، أن 2042 جنديا إسرائيليا، مصابون بفيروس كورونا.