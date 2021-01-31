ليبيا... ملتقى الحوار السياسي يعقد جولة محادثات في جنيف

يعقد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، غدا الاثنين، جولة جديدة من المحادثات في جنيف بسويسرا.

وبحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية"، ستستمر جولة المحادثات من يوم 1 إلى 5 فبراير/شباط المقبل.

وأوضح الموقع أن "المحادثات ستعقد تحت رعاية المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز".

وأضاف أنه "خلال الاجتماع سيتولى ملتقى الحوار السياسي الليبي الاختيار بين المرشحين للمناصب في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء وفقاً لخارطة الطريق التي اعتمدها الملتقى في تونس منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

وأشار إلى أن "هذه السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة مؤقتة وسيكون مناطاً بها بشكل أساسي قيادة ليبيا حتى موعد إجراء الانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 وإعادة توحيد مؤسسات الدولة".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت، أمس السبت، قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، في البلد العربي.

وقالت البعثة في بيان على موقعها الرسمي إن هذا الإعلان جاء بعد فترة أسبوع من تلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية، والتي انتهت الخميس الماضي.

وفيما يلي قائمة بأسماء المرشحين للمجلس الرئاسي، والمرشحين لمنصب رئيس الوزراء

المرشحون للمجلس الرئاسي

إدريس سليمان أحمد القايد، أسامة جويلي، أسعد محسن زهيو، خالد السائح، خالد عمار المشري، سلامة إبراهيم الغويل، سليمان أسويكر عوض، الشريف الوافي، صلاح الدين النمروش.

طارق عبد الله الأشتر، عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي، عبد الرحيم علي محمد الشيباني، عبد الله حسين اللافي، عبد المجيد غيث سيف النصر، عقيلة صالح قويدر، علي أبو الحجب.

علي محمود بوخيرالله، عمر مهدي أبو شريده، ماجدة وفتي، محمد القمودي الحافي، محمد حسن سليمان البرغثي، محمد منفي، مصطفى عبد الحميد دلاف، موسى الكوني.

المرشحون لمنصب رئيس الوزراء

آمال جراي، أحمد عمر أحمد أمعيتيق، أسامه الصيد، إيمان كشر، جمال أبوبكر عمران أبوغرين، الحرمين محمد الحرمين، خالد محمد عبد الله لغويل، ضو عبد الله أبوضوايه، عاطف ميلود الحاسيه، عبد الحميد محمد دبيبه، عبد الرحيم مختار المنتصر، عبد الرزاق أحمد عبد القادر، عثمان عبد الجليل محمد، فتح الله حسين عبد الكريم محمد، فتحي علي عبد السلام باشاغا، فضيل الأمين، محمد الأنصاري، محمد عبد اللطيف المنتصر، محمد معين منصور الكيخيا، مفتاح حمادي، هشام عبد الله أبو الشويكات.