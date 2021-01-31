إحالة نجل الملياردير المصري كامل أبو علي للجنايات في جريمة قتل... صورة

أحيل نجل الملياردير ورجل الأعمال والمنتج السينمائي المصري، كامل أبو علي، أمس السبت، إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل مواطنة، وذلك بأمر من نيابة البحر الأحمر الكلية.

وبحسب بيان رسمي، فقد وجهت النيابة اتهامات لهيثم كامل أبو علي بـ"إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها "مي إسكندر إسحاق" وتعمل مهندسة بحسب صحيفة "الشروق" المصرية حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر".

ننفرد بنشر أول صورة لنجل الملياردير كامل أبو علي بعد إحالته للجنايات https://t.co/LYR4vFDpBf — بوابة الزاوية الحمراء || Elzawia Elhamra Gate (@ZawiaGate) January 31, 2021

وتابع البيان أن النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم من شهادة 5 شهود، وما أسفرت عنه معاينة النيابة لموقع الحادث، وما ورد بتقرير "قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشئون الصحية بالغردقة"، وما ثبت من تقرير "مستشفى الغردقة العام"، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكحولية قبل الحادث.