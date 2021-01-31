وزير الصحة العماني يعلن عن وصول أكثر من مليون جرعة لقاح كورونا قريبا

أكد وزير الصحة العماني أحمد السعيدي، اليوم الأحد، أن بلاده تنتظر الحصول على أكثر من مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد 19)، من خلال التحالف الدولي للتصدي للوباء، الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية، مرجحا بدء عمليات التوريد قبل نهاية فبراير/شباط.

موسكو - سبوتنيك. وقال السعيدي في تصريح لتلفزيون عُمان، "السلطنة سعت وما زالت للحصول على اللقاح من عدة مصادر، ومنها التحالف الدولي، حيث تم حجز أكثر من مليون جرعة. وحسب المؤشرات يتم البدء في التصدير قبل نهاية شهر فبراير/شباط".

معالي الدكتور وزير الصحة حول لقاح #أكسفورد #استرازينيكا:

"جرى التحقق من فاعلية اللقاح ومأمونيته ونتائجه مخبريا"#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/B1tVgYEb6a — عُمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) January 31, 2021

وحول تأخر وصول شحنات اللقاح، الذي تنتجه شركة "فايزر - بيونتيك"، قال الوزير العماني، "هناك تأخير في تطعيمات فايزر على المستوى العالمي، وليس في السلطنة فقط. التأخير لا يؤثر على فاعلية التطعيم، وستصل الشحنة الثانية من فايزر، قبل منصف شهر فبراير/شباط".

وبالنسبة للقاح "أسترازينيكا" المنتج في الهند، والذي استلمت السلطنة 100 ألف جرعة منه كهدية من الحكومة الهندية، أكد السعيدي، أن التجارب السريرية والبحوث العلمية التي أجريت عليه، أكدت فعاليته ضد الفيروس.

استلمت #السلطنة عدد مائة ألف (100000) جرعة من اللقاح الذي طورته شركة #أسترازينيكا مع جامعة #أوكسفورد الذي ينتجه معهد سيروم الهندي للوقاية من فيروس كورونا #كوفيد_19 كهدية مقدمة من جمهورية #الهند الصديقة لسلطنة #عُمان. pic.twitter.com/QTFseq7jHz — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) January 31, 2021

وبخصوص وضع انتشار الجائحة في سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 134.326، والعدد التراكمي للوفيات بفعل كورونا إلى 1529، بينما وصل مجموع الحالات المتعافية إلى 126.854 حالة.