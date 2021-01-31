للحد من تفاقم الوضع الإنساني… أمير قطر يوجه بتقديم منحة مالية كبيرة إلى قطاع غزة

ولفتت الوكالة إلى أن المنحة القطرية التي وجه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتقديمها لقطاع غزة يتم صرفها على مدى عام كامل، ابتداء من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن "هذه المنحة تأتي في إطار مواصلة دولة قطر دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في قطاع غزة".
وتابعت: "سيتم استخدام المنحة القطرية في دفع رواتب الموظفين، وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة".
سمو أمير البلاد المفدى يوجه بمنحة مالية لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار أمريكي تصرف على مدى عام كامل، ابتداء من يناير2021، وتأتي هذه المنحة في إطار مواصلة دولة قطر دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في قطاع غزة.#قناhttps://t.co/uC1eZyXktm pic.twitter.com/iSdTeIEzs6— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 31, 2021
وأضافت: "تشمل أيضا تشغيل محطات الكهرباء، للحد من تفاقم الوضع الإنساني والظروف المعيشية الصعبة في القطاع".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)