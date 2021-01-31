الأرصاد المصرية تكشف موعد موجة جديدة من عدم الاستقرار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من موجة جديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وبحسب تصريحات نشرها موقع "مصراوي" قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع حدوث موجة جديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من يوم الخميس المقبل.

وعن طبيعة هذه الموجة الجديدة، أكد المسئول المصري أن الأحوال الجوية ستشهد فيها عدم استقرار، بطريقة أشد من فترة التقلبات السابقة والتي انتهت يوم الجمعة الماضية.

وأشار مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الموجة الجديدة تشهد تراجعا في درجات الحرارة وأمطار ونشاط للرياح.

وعن طبيعة درجات الحرارة في هذا اليوم، قال شاهين إن القاهرة ستسجل يوم الخميس المقبل 20- 11، بينما السواحل الشمالية 18- 11، وجنوب سيناء 25- 12، فيما يكون شمال الصعيد 21- 7، وجنوبه 25- 9.

وقال شاهين إن الهيئة ستعلن بالتفصيل خلال اليومين المقبلين تفاصيل الموجة، على مستوى ظواهرها، ودرجات الحرارة فيها، وطبيعة الرياح، وما يخص الأمواج إلى آخره.