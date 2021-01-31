إعلام: نتنياهو يزور الإمارات والبحرين منتصف فبراير

كشف موقع إلكتروني إسرائيلي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات والبحرين، منتصف شهر فبراير/شباط المقبل.

© REUTERS / TOM BRENNER الولايات المتحدة تعلن تصنيف الإمارات والبحرين كـ"شريكين أمنيين استراتيجيين" "I24 NEWS"، مساء اليوم الأحد، بأنه من المتوقع أن يقضي نتنياهو يوما في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، يلتقي خلاله بكبار قادة الإمارات، ثم يتوجه إلى دبي، وينهي رحلته في العاصمة البحرينية، المنامة.

وعزى الموقع الهدف من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى التأكيد على الإنجازات الدبلوماسية الأخيرة لبلاده مع بعض الدول العربية، بينما يحاول أيضًا حشد قادة هذه الدول من أجل إنشاء جبهة موحدة ضد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وكان من المقرر في البداية أن يقوم نتنياهو برحلته هذه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثم تم تأجيلها مرتين أخريين بسبب جائحة كورونا وبسبب الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، بوساطة أمريكية، خلال حفل في البيت الأبيض، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي.